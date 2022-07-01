Selskapsoversikt
Aetion
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Aetion Lønninger

Aetions lønnsområde varierer fra $57,733 i total kompensasjon årlig for Rekrutterer i nedre ende til $108,690 for Programvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Aetion. Sist oppdatert: 8/15/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Dataanalytiker
$94.7K
Rekrutterer
$57.7K
Programvareingeniør
$109K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Aetion est Programvareingeniør at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $108,690. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Aetion est de $94,689.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Aetion

Relaterte selskaper

  • Spotify
  • Intuit
  • Square
  • Lyft
  • Stripe
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser