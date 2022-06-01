Selskapsoversikt
AeroVironment Lønninger

AeroVironments lønnsområde varierer fra $120,600 i total kompensasjon årlig for Rekrutterer i nedre ende til $150,750 for Maskinteknisk ingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i AeroVironment. Sist oppdatert: 8/23/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $138K
Maskinteknisk ingeniør
$151K
Rekrutterer
$121K

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos AeroVironment er Maskinteknisk ingeniør at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $150,750. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos AeroVironment er $138,000.

