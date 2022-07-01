Selskapsoversikt
Aera Technology
Aera Technology Lønninger

Aera Technologys lønnsområde varierer fra $13,065 i total kompensasjon årlig for Dataanalytiker i nedre ende til $348,250 for Salg i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Aera Technology. Sist oppdatert: 8/15/2025

$160K

Stabssjef
$197K
Dataanalytiker
$13.1K
Markedsføring
$15.7K

Prosjektleder
$123K
Salg
$348K
Programvareingeniør
$124K
Teknisk programsjef
$53K
FAQ

El rol con mayor salario reportado en Aera Technology es Salg at the Common Range Average level con una compensación total anual de $348,250. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Aera Technology es $122,912.

