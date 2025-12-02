Selskapskatalog
Programvareutviklingsleder-mediankompensasjonspakken in United States hos A+E Networks utgjør totalt $207K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for A+E Networkss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/2/2025

Median Pakke
company icon
A+E Networks
Software Engineering Manager
New York, NY
Totalt per år
$207K
Nivå
Senior Director
Grunnlønn
$180K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$27K
År i selskapet
7 År
Års erfaring
15 År
Hva er karrierenivåene hos A+E Networks?
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos A+E Networks in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $307,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos A+E Networks for Programvareutviklingsleder rollen in United States er $205,200.

Andre ressurser

