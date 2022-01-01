Selskapsoversikt
Advantest
Advantest Lønninger

Advantests lønnsområde varierer fra $30,475 i total kompensasjon årlig for Produktdesigner i nedre ende til $263,310 for Elektroingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Advantest. Sist oppdatert: 8/15/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $138K

Kvalitetssikrings (QA) programvareingeniør

Kundeservice
$38K
Dataanalytiker
$106K

Elektroingeniør
$263K
Maskinvareingeniør
$150K
Markedsføring
$146K
Maskinteknisk ingeniør
$41.8K
Produktdesigner
$30.5K
Programsjef
$254K
Prosjektleder
$239K
Teknisk programsjef
$249K
Teknisk forfatter
$59.3K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Advantest er Elektroingeniør at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $263,310. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Advantest er $141,863.

