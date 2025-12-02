Selskapskatalog
Adrenaline Shoc
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • UX-forsker

  • Alle UX-forsker lønninger

Adrenaline Shoc UX-forsker Lønninger

Den gjennomsnittlige UX-forsker totalkompensasjonen in Italy hos Adrenaline Shoc varierer fra €32.2K til €44K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Adrenaline Shocs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/2/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$39.8K - $48.1K
Italy
Vanlig Område
Mulig Område
$37.2K$39.8K$48.1K$50.7K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 3 flere UX-forsker innrapporteringers hos Adrenaline Shoc for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn


Bidra
Hva er karrierenivåene hos Adrenaline Shoc?

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte UX-forsker tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en UX-forsker hos Adrenaline Shoc in Italy ligger på en årlig totalkompensasjon på €43,957. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Adrenaline Shoc for UX-forsker rollen in Italy er €32,210.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Adrenaline Shoc

Relaterte selskaper

  • Roblox
  • Facebook
  • Airbnb
  • Flipkart
  • Dropbox
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/adrenaline-shoc/salaries/ux-researcher.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.