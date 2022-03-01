ADNOC Lønninger

ADNOCs lønnsområde varierer fra $70,446 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $196,943 for Geologisk ingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i ADNOC . Sist oppdatert: 8/12/2025