Selskapsoversikt
ADNOC
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

ADNOC Lønninger

ADNOCs lønnsområde varierer fra $70,446 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $196,943 for Geologisk ingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i ADNOC. Sist oppdatert: 8/12/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Geologisk ingeniør
$197K
Maskinteknisk ingeniør
$130K
Prosjektleder
$163K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Programvareingeniør
$70.4K
Teknisk programsjef
$108K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

据报道，ADNOC最高薪的职位是Geologisk ingeniør at the Common Range Average level，年总薪酬为$196,943。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，ADNOC的年总薪酬中位数为$130,029。

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for ADNOC

Relaterte selskaper

  • Facebook
  • Lyft
  • Google
  • Tesla
  • Roblox
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser