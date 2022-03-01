Selskapskatalog
Acxiom
Acxiom Lønninger

Acxioms lønn varierer fra $37,185 i total kompensasjon per år for en Informasjonsteknolog (IT) på laveste nivå til $162,185 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Acxiom. Sist oppdatert: 9/1/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $110K

Full-Stack Programvareingeniør

Løsningsarkitekt
Median $100K

Dataarkitekt

Dataforsker
$112K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Finansanalytiker
$144K
Informasjonsteknolog (IT)
$37.2K
Prosjektleder
$83.6K
Salg
$80.4K
Programvareutviklingsleder
$162K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Acxiom er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $162,185. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Acxiom er $105,000.

