ACV Auctions Programvareutvikler Lønninger i Chennai Metropolitan Area

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Chennai Metropolitan Area hos ACV Auctions utgjør totalt ₹3.22M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ACV Auctionss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Median Pakke
company icon
ACV Auctions
Software Engineer
Chennai, TN, India
Totalt per år
₹3.22M
Nivå
L3
Grunnlønn
₹2.6M
Stock (/yr)
₹623K
Bonus
₹0
År i selskapet
0 År
Års erfaring
6 År
Hva er karrierenivåene hos ACV Auctions?

₹13.94M

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Inkluderte stillinger

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos ACV Auctions in Chennai Metropolitan Area ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹4,976,073. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ACV Auctions for Programvareutvikler rollen in Chennai Metropolitan Area er ₹3,219,298.

