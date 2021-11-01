Selskapskatalog
ACV Auctions
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

ACV Auctions Lønninger

ACV Auctionss lønn varierer fra $85,425 i total kompensasjon per år for en Produktleder på laveste nivå til $200,000 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos ACV Auctions. Sist oppdatert: 9/8/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
Median $150K

Full-Stack Programvareingeniør

Programvareutviklingsleder
Median $200K
Dataforsker
Median $110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Produktdesigner
$87.6K
Produktleder
$85.4K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos ACV Auctions er Programvareutviklingsleder med en årlig totalkompensasjon på $200,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ACV Auctions er $110,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for ACV Auctions

Relaterte selskaper

  • Citi
  • JLL
  • CoStar Group
  • Sabre
  • Navient
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser