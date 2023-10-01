ACTUM Digital Lønninger

Selskapsoversikt
ACTUM Digitals lønnsområde varierer fra $22,648 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $65,010 for Løsningsarkitekt i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i ACTUM Digital. Sist oppdatert: 8/12/2025

Prosjektleder
$64.7K
Programvareingeniør
$22.6K
Løsningsarkitekt
$65K

The highest paying role reported at ACTUM Digital is Løsningsarkitekt at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $65,010. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ACTUM Digital is $64,665.

