Selskapskatalog
Activision Blizzard
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Stabssjef

  • Alle Stabssjef lønninger

Activision Blizzard Stabssjef Lønninger

Den gjennomsnittlige Stabssjef totalkompensasjonen in United States hos Activision Blizzard varierer fra $146K til $212K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Activision Blizzards totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$167K - $191K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$146K$167K$191K$212K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 3 flere Stabssjef innrapporteringers hos Activision Blizzard for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Activision Blizzard er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Stabssjef tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

El paquet salarial més alt reportat per a un Stabssjef a Activision Blizzard in United States és una compensació total anual de $212,400. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Activision Blizzard per al rol de Stabssjef in United States és $145,800.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Activision Blizzard

Relaterte selskaper

  • Snap
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Google
  • Flipkart
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser