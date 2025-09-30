Selskapskatalog
ActiveCampaign Programvareutvikler Lønninger i Greater Chicago Area

Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Chicago Area hos ActiveCampaign varierer fra $176K per year for Senior Software Engineer til $180K per year for Staff Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Chicago Area utgjør totalt $185K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ActiveCampaigns totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer 1
(Inngangsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$176K
$163K
$1.7K
$11.8K
$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos ActiveCampaign er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos ActiveCampaign in Greater Chicago Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $203,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ActiveCampaign for Programvareutvikler rollen in Greater Chicago Area er $190,000.

