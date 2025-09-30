Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Chicago Area hos ActiveCampaign varierer fra $176K per year for Senior Software Engineer til $180K per year for Staff Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Chicago Area utgjør totalt $185K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ActiveCampaigns totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$176K
$163K
$1.7K
$11.8K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos ActiveCampaign er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
