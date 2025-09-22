Selskapskatalog
ActBlue
ActBlue Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in United States hos ActBlue utgjør totalt $200K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ActBlues totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025

Median Pakke
ActBlue
Senior Software Engineer II
Totalt per år
$200K
Nivå
-
Grunnlønn
$185K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$14.8K
År i selskapet
0 År
Års erfaring
10 År
Hva er karrierenivåene hos ActBlue?

$160K

Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos ActBlue in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $245,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ActBlue for Programvareutvikler rollen in United States er $203,000.

Andre ressurser