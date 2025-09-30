Selskapskatalog
Acquia
Acquia
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

  • Pune Metropolitan Region

Acquia Programvareutvikler Lønninger i Pune Metropolitan Region

Programvareutvikler-kompensasjon in Pune Metropolitan Region hos Acquia utgjør totalt ₹2.17M per year for Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Pune Metropolitan Region utgjør totalt ₹2.81M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Acquias totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer
(Inngangsnivå)
₹2.17M
₹2.17M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Vis 1 flere nivåer
₹13.95M

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Bidra
Hva er karrierenivåene hos Acquia?

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at Acquia in Pune Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹5,432,407. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Acquia for the Programvareutvikler role in Pune Metropolitan Region is ₹2,806,207.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Acquia

Andre ressurser