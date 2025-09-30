Programvareutvikler-kompensasjon in Pune Metropolitan Region hos Acquia utgjør totalt ₹2.17M per year for Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Pune Metropolitan Region utgjør totalt ₹2.81M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Acquias totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer
₹2.17M
₹2.17M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***