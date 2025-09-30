Selskapskatalog
Acer
Acer Programvareutvikler Lønninger i Greater Taipei Area

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Greater Taipei Area hos Acer utgjør totalt NT$703K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Acers totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Median Pakke
company icon
Acer
Project Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Totalt per år
NT$703K
Nivå
Engineer
Grunnlønn
NT$703K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
1 År
Hva er karrierenivåene hos Acer?

NT$5.1M

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Acer in Greater Taipei Area ligger på en årlig totalkompensasjon på NT$1,250,040. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Acer for Programvareutvikler rollen in Greater Taipei Area er NT$703,011.

Andre ressurser