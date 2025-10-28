Selskapskatalog
Accton Technology
Accton Technology Maskinvareingeniør Lønninger

Maskinvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Taiwan hos Accton Technology utgjør totalt NT$1.64M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Accton Technologys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025

Median Pakke
company icon
Accton Technology
Power Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
Totalt per år
NT$1.64M
Nivå
Advance Engineer
Grunnlønn
NT$1.64M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
7 År
Hva er karrierenivåene hos Accton Technology?
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Maskinvareingeniør hos Accton Technology in Taiwan ligger på en årlig totalkompensasjon på NT$2,162,251. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Accton Technology for Maskinvareingeniør rollen in Taiwan er NT$1,181,817.

