Selskapsoversikt
Accion Labs
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Accion Labs Lønninger

Accion Labss lønnsområde varierer fra $6,474 i total kompensasjon årlig for Rekrutterer i nedre ende til $388,050 for Løsningsarkitekt i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Accion Labs. Sist oppdatert: 8/15/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Programvareingeniør
Median $17.7K
Dataanalytiker
$18.3K
Produktsjef
$28.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Rekrutterer
$6.5K
Salg
$244K
Løsningsarkitekt
$388K
Teknisk programsjef
$35.5K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Accion Labs er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $388,050. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Accion Labs er $28,720.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Accion Labs

Relaterte selskaper

  • CSS
  • Citadel
  • Jane Street
  • MOSAIC Technologies Group
  • TPG
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser