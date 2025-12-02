Selskapskatalog
Absa Group
Absa Group Programvareutviklingsleder Lønninger

Den gjennomsnittlige Programvareutviklingsleder totalkompensasjonen in South Africa hos Absa Group varierer fra ZAR 1.39M til ZAR 1.98M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Absa Groups totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/2/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$91.2K - $107K
South Africa
Vanlig Område
Mulig Område
$79.5K$91.2K$107K$113K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Absa Group?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos Absa Group in South Africa ligger på en årlig totalkompensasjon på ZAR 1,982,897. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Absa Group for Programvareutviklingsleder rollen in South Africa er ZAR 1,389,723.

Andre ressurser

