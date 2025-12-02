Selskapskatalog
Absa Group
Absa Group Regnskapsfører Lønninger

Den gjennomsnittlige Regnskapsfører totalkompensasjonen in South Africa hos Absa Group varierer fra ZAR 712K til ZAR 992K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Absa Groups totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/2/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$43.7K - $51.4K
South Africa
Vanlig Område
Mulig Område
$40.8K$43.7K$51.4K$56.8K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Absa Group?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Regnskapsfører hos Absa Group in South Africa ligger på en årlig totalkompensasjon på ZAR 992,006. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Absa Group for Regnskapsfører rollen in South Africa er ZAR 712,209.

Andre ressurser

