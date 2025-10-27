Selskapskatalog
Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Israel hos Abra utgjør totalt ₪227K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Abras totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/27/2025

Median Pakke
company icon
Abra
Software Engineer
Raanana, HM, Israel
Totalt per år
₪227K
Nivå
Junior
Grunnlønn
₪227K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
2 År
Hva er karrierenivåene hos Abra?
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Abra in Israel ligger på en årlig totalkompensasjon på ₪414,480. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Abra for Programvareutvikler rollen in Israel er ₪237,197.

