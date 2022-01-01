Selskapsoversikt
ABOUT YOU Lønninger

ABOUT YOUs lønnsområde varierer fra $65,128 i total kompensasjon årlig for Prosjektleder i nedre ende til $92,656 for Produktdesigner i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i ABOUT YOU. Sist oppdatert: 8/11/2025

Programvareingeniør
Median $69.8K
Dataanalytiker
$70.3K
Dataanalytiker
$69.4K

Produktdesigner
$92.7K
Produktsjef
$81.5K
Prosjektleder
$65.1K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos ABOUT YOU er Produktdesigner at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $92,656. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos ABOUT YOU er $70,053.

