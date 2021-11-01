Selskapskatalog
Abnormal AI Lønninger

Abnormal AIs lønn varierer fra $67,409 i total kompensasjon per år for en Teknisk programleder på laveste nivå til $623,603 for en Personalavdeling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Abnormal AI. Sist oppdatert: 11/14/2025

Programvareingeniør
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Backend Programvareutvikler

Produktleder
Median $200K
Cybersikkerhetsanalytiker
Median $181K

Personalavdeling
$624K
Markedsføring
$208K
Markedsføringsoperasjoner
$214K
Rekrutterer
$199K
Salg
$236K
Programvareutviklingsleder
$585K
Teknisk programleder
$67.4K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Abnormal AI er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Abnormal AI er Personalavdeling at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $623,603. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Abnormal AI er $210,816.

