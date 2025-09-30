Selskapskatalog
ABBYY
ABBYY Programvareutvikler Lønninger i Budapest Metropolitan Area

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Budapest Metropolitan Area hos ABBYY utgjør totalt HUF 28.19M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ABBYYs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Median Pakke
company icon
ABBYY
Software Engineer
Budapest, BU, Hungary
Totalt per år
HUF 28.19M
Nivå
L3
Grunnlønn
HUF 28.19M
Stock (/yr)
HUF 0
Bonus
HUF 0
År i selskapet
5 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos ABBYY?

HUF 56.4M

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos ABBYY in Budapest Metropolitan Area ligger på en årlig totalkompensasjon på HUF 34,507,330. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ABBYY for Programvareutvikler rollen in Budapest Metropolitan Area er HUF 22,317,081.

Andre ressurser