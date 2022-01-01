Selskapskatalog
ABBYY Lønninger

ABBYYs lønn varierer fra $36,116 i total kompensasjon per år for en Informasjonsteknolog (IT) på laveste nivå til $111,543 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos ABBYY. Sist oppdatert: 9/8/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $80K
Forretningsanalytiker
$93.6K
Bedriftsutvikling
$39.2K

Kundeservice
$36.4K
Informasjonsteknolog (IT)
$36.1K
Markedsføring
$46.6K
Produktleder
$78.2K
Prosjektleder
$72.1K
Programvareutviklingsleder
$112K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos ABBYY er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $111,543. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ABBYY er $72,136.

