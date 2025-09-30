Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos ABB varierer fra $90K per year for Associate Software Engineer til $84.5K per year for Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $90K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ABBs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Software Engineer
$90K
$80K
$10K
$0
Software Engineer
$84.5K
$84.5K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
