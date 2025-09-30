Programvareutvikler-kompensasjon in Metropoolregio Eindhoven hos ABB varierer fra €81K per year for Software Engineer til €88.5K per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Metropoolregio Eindhoven utgjør totalt €84.8K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ABBs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€81K
€81K
€0
€0
Senior Software Engineer
€88.5K
€85.5K
€0
€3K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
