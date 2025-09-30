Selskapskatalog
ABB
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

  • Greater Zurich Area

ABB Programvareutvikler Lønninger i Greater Zurich Area

Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Zurich Area hos ABB utgjør totalt CHF 122K per year for Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Zurich Area utgjør totalt CHF 118K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ABBs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Software Engineer
(Inngangsnivå)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF 122K
CHF 122K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at ABB in Greater Zurich Area sits at a yearly total compensation of CHF 137,784. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABB for the Programvareutvikler role in Greater Zurich Area is CHF 100,680.

