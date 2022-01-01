Selskapskatalog
ABB
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

ABB Lønninger

ABBs lønn varierer fra $6,349 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $191,040 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos ABB. Sist oppdatert: 9/8/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
Median $82.9K
Maskinvareingeniør
Median $120K
Produktdesigner
Median $98K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Dataforsker
Median $39.4K
Finansanalytiker
Median $9.3K
Regnskapsfører
$53.2K
Forretningsanalytiker
$114K
Kontrollingeniør
$28.6K
Tekstforfatter
$45.2K
Kundeservice
$6.3K
Markedsføring
$17.9K
Maskiningeniør
$63.5K
Produktleder
$151K
Prosjektleder
$154K
Salg
$86.8K
Salgsingeniør
$50.6K
Cybersikkerhetsanalytiker
$32.5K
Løsningsarkitekt
$191K
Teknisk programleder
$76.1K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

The highest paying role reported at ABB is Løsningsarkitekt at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $191,040. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABB is $63,528.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for ABB

Relaterte selskaper

  • Siemens
  • Mentor Graphics
  • Richemont
  • Schneider Electric
  • DXC Technology
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser