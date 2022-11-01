Selskapsoversikt
Abacus.AI
Abacus.AI Lønninger

Abacus.AIs lønnsområde varierer fra $69,650 i total kompensasjon årlig for Salg i nedre ende til $341,700 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Abacus.AI. Sist oppdatert: 8/19/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $83.5K
Produktsjef
$342K
Salg
$69.7K

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Abacus.AI er Produktsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $341,700. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Abacus.AI er $83,457.

