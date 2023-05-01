Selskapsoversikt
Aaptiv
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap
Topp innsikter
  • Bidra med noe unikt om Aaptiv som kan være nyttig for andre (f.eks. intervjutips, valg av team, unik kultur osv.).
    • Om

    Aaptiv provides digital health and wellness coaching to individuals, companies, and organizations with a fast-growing community of members who take on average 20,000 of Aaptiv's exclusive classes each day across 15 categories. Aaptiv has transformed corporate fitness & wellness benefit programs to deliver personalized, high-quality fitness for each individual in an organization. Aaptiv members have unlimited, on-demand access to thousands of audio and video workouts and structured programs across 15 categories.

    http://www.aaptiv.com
    Nettsted
    2015
    Grunnlagt år
    126
    Antall ansatte
    $10M-$50M
    Estimert inntekt
    Hovedkontor

    Få verifiserte lønninger i innboksen din

    Abonner på verifiserte tilbud.Du får en oppdeling av kompensasjonsdetaljer via e-post. Lær mer

    Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles personvernregler og vilkår for bruk gjelder.

    Utvalgte stillinger

      Ingen utvalgte stillinger funnet for Aaptiv

    Relaterte selskaper

    • Flipkart
    • LinkedIn
    • Google
    • PayPal
    • Databricks
    • Se alle selskaper ➜

    Andre ressurser