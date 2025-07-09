Aakash Educational Services Lønninger

Aakash Educational Servicess lønnsområde varierer fra $3,074 i total kompensasjon årlig for Kundeservice i nedre ende til $25,305 for Programvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Aakash Educational Services . Sist oppdatert: 8/10/2025