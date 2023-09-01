99 Group Lønninger

Selskapskatalog
99 Groups lønn varierer fra $28,263 i total kompensasjon per år for en Produktleder på laveste nivå til $56,772 for en Produktdesigner på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos 99 Group. Sist oppdatert: 11/14/2025

Produktdesigner
$56.8K
Produktleder
$28.3K
Programvareingeniør
$43.4K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos 99 Group er Produktdesigner at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $56,772. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos 99 Group er $43,408.

Andre ressurser