Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Chicago Area hos 84.51˚ utgjør totalt $133K per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Chicago Area utgjør totalt $125K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for 84.51˚s totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$133K
$133K
$0
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
