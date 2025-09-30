Selskapskatalog
84.51˚
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

  • Cincinnati Area

84.51˚ Programvareutvikler Lønninger i Cincinnati Area

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Cincinnati Area hos 84.51˚ utgjør totalt $120K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for 84.51˚s totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Median Pakke
company icon
84.51˚
Software Engineer
Cincinnati, OH
Totalt per år
$120K
Nivå
L2
Grunnlønn
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
År i selskapet
5 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos 84.51˚?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Inkluderte stillinger

Full-Stack Programvareingeniør

Dataingeniør

Forskningsvitenskapsmann

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Programvareutvikler hjá 84.51˚ in Cincinnati Area er árleg heildarlaun upp á $163,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá 84.51˚ fyrir Programvareutvikler hlutverkið in Cincinnati Area er $118,000.

