84.51˚ Dataforsker Lønninger i Cincinnati Area

Dataforsker-mediankompensasjonspakken in Cincinnati Area hos 84.51˚ utgjør totalt $92K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for 84.51˚s totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Median Pakke
company icon
84.51˚
Data Scientist
Cincinnati, OH
Totalt per år
$92K
Nivå
L1
Grunnlønn
$87K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
År i selskapet
2 År
Års erfaring
2 År
Hva er karrierenivåene hos 84.51˚?

$160K

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Dataforsker at 84.51˚ in Cincinnati Area sits at a yearly total compensation of $166,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 84.51˚ for the Dataforsker role in Cincinnati Area is $110,000.

