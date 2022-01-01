Selskapskatalog
84.51˚
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

84.51˚ Lønninger

84.51˚s lønn varierer fra $80,400 i total kompensasjon per år for en Markedsføringsoperasjoner på laveste nivå til $252,000 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos 84.51˚. Sist oppdatert: 9/7/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Dataforsker
Median $123K
Programvareutvikler
Median $140K

Full-Stack Programvareingeniør

Dataingeniør

Forskningsvitenskapsmann

Salg
Median $105K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Produktleder
Median $252K
Markedsføringsoperasjoner
$80.4K
Programvareutviklingsleder
$241K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

أعلى وظيفة أجراً في 84.51˚ هي Produktleder بتعويض إجمالي سنوي قدره $252,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في 84.51˚ هو $131,600.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for 84.51˚

Relaterte selskaper

  • Genesys
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser