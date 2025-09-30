Selskapskatalog
7-Eleven
  • India

7-Eleven Programvareutvikler Lønninger i India

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in India hos 7-Eleven utgjør totalt ₹34.4K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for 7-Elevens totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Median Pakke
Data Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹34.4K
Nivå
Software Engineer II
Grunnlønn
₹31.5K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹2.9K
År i selskapet
0 År
Års erfaring
4 År
Hva er karrierenivåene hos 7-Eleven?

₹160K

Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos 7-Eleven in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹50,095. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos 7-Eleven for Programvareutvikler rollen in India er ₹31,274.

