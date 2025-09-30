Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Dallas Area hos 7-Eleven varierer fra $136K per year for Software Engineer II til $171K per year for Lead Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Dallas Area utgjør totalt $156K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for 7-Elevens totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
