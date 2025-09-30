Selskapskatalog
7-Eleven
7-Eleven Programvareutvikler Lønninger i Greater Dallas Area

Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Dallas Area hos 7-Eleven varierer fra $136K per year for Software Engineer II til $171K per year for Lead Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Dallas Area utgjør totalt $156K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for 7-Elevens totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer I
(Inngangsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Hva er karrierenivåene hos 7-Eleven?

Inkluderte stillinger

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos 7-Eleven in Greater Dallas Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $173,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos 7-Eleven for Programvareutvikler rollen in Greater Dallas Area er $157,000.

