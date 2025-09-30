Selskapskatalog
3Pillar Global
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

  • Romania

3Pillar Global Programvareutvikler Lønninger i Romania

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Romania hos 3Pillar Global utgjør totalt RON 173K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for 3Pillar Globals totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Median Pakke
company icon
3Pillar Global
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Cluj-Napoca, CJ, Romania
Totalt per år
RON 173K
Nivå
Medior QA
Grunnlønn
RON 173K
Stock (/yr)
RON 0
Bonus
RON 0
År i selskapet
4 År
Års erfaring
4 År
Hva er karrierenivåene hos 3Pillar Global?

RON 714K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos 3Pillar Global in Romania ligger på en årlig totalkompensasjon på RON 308,051. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos 3Pillar Global for Programvareutvikler rollen in Romania er RON 172,578.

