3Pillar Global Programvareutvikler Lønninger i Czech Republic

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Czech Republic hos 3Pillar Global utgjør totalt CZK 1.13M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for 3Pillar Globals totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Median Pakke
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Brno, JM, Czech Republic
Totalt per år
CZK 1.13M
Nivå
L3
Grunnlønn
CZK 1.13M
Stock (/yr)
CZK 0
Bonus
CZK 0
År i selskapet
9 År
Års erfaring
11 År
Hva er karrierenivåene hos 3Pillar Global?

CZK 3.5M

Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos 3Pillar Global in Czech Republic ligger på en årlig totalkompensasjon på CZK 1,261,120. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos 3Pillar Global for Programvareutvikler rollen in Czech Republic er CZK 742,486.

