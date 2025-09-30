Selskapskatalog
3Pillar Global
3Pillar Global Programvareutvikler Lønninger i Canada

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Canada hos 3Pillar Global utgjør totalt CA$112K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for 3Pillar Globals totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Median Pakke
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Totalt per år
CA$112K
Nivå
L2
Grunnlønn
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$790.9
År i selskapet
2 År
Års erfaring
6 År
Hva er karrierenivåene hos 3Pillar Global?

CA$226K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Inkluderte stillinger

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos 3Pillar Global in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$87,877. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos 3Pillar Global for Programvareutvikler rollen in Canada er CA$78,605.

