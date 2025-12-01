Den gjennomsnittlige Prosjektleder totalkompensasjonen in Romania hos 3Pillar Global varierer fra RON 188K til RON 263K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for 3Pillar Globals totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/1/2025
Gjennomsnittlig Totallønn
Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/3pillar-global/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.