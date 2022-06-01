Selskapskatalog
3Pillar Global
3Pillar Global Lønninger

3Pillar Globals lønn varierer fra $46,892 i total kompensasjon per år for en Produktleder på laveste nivå til $217,905 for en Kundesuksess på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos 3Pillar Global. Sist oppdatert: 9/7/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $47.9K

Full-Stack Programvareingeniør

Kundesuksess
$218K
Produktdesigner
$164K

Produktleder
$46.9K
Prosjektleder
$51.1K
Salg
$80.4K
Programvareutviklingsleder
$60.4K
Teknisk programleder
$107K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos 3Pillar Global er Kundesuksess at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $217,905. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos 3Pillar Global er $70,384.

Andre ressurser