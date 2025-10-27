Selskapskatalog
3M UX-forsker Lønninger

Den gjennomsnittlige UX-forsker totalkompensasjonen in United States hos 3M varierer fra $84.8K til $118K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for 3Ms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/27/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$90.9K - $107K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$84.8K$90.9K$107K$118K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

0%

ÅR 1

0%

ÅR 2

100 %

ÅR 3

Aksjetype
RSU + Options

Hos 3M er RSU + Options underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 0% opptjenes i 1st-ÅR (0.00% årlig)

  • 0% opptjenes i 2nd-ÅR (0.00% årlig)

  • 100% opptjenes i 3rd-ÅR (100.00% årlig)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU + Options

Hos 3M er RSU + Options underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en UX-forsker hos 3M in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $118,170. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos 3M for UX-forsker rollen in United States er $84,840.

Andre ressurser