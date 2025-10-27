Selskapskatalog
3M
3M Teknisk programleder Lønninger

Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for 3Ms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/27/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

CRC 31.06M - CRC 37.62M
Costa Rica
Vanlig Område
Mulig Område
CRC 28.64MCRC 31.06MCRC 37.62MCRC 40.03M
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

0%

ÅR 1

0%

ÅR 2

100 %

ÅR 3

Aksjetype
RSU + Options

Hos 3M er RSU + Options underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 0% opptjenes i 1st-ÅR (0.00% årlig)

  • 0% opptjenes i 2nd-ÅR (0.00% årlig)

  • 100% opptjenes i 3rd-ÅR (100.00% årlig)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU + Options

Hos 3M er RSU + Options underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Teknisk programleder hos 3M in Costa Rica ligger på en årlig totalkompensasjon på CRC 40,031,074. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos 3M for Teknisk programleder rollen in Costa Rica er CRC 28,642,924.

Andre ressurser