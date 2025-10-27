Selskapskatalog
3M
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

3M Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos 3M varierer fra $87.9K per year for T1 til $170K per year for T4A. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $112K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for 3Ms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/27/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
T1
Software Developer(Inngangsnivå)
$87.9K
$84.7K
$0
$3.2K
T2
Advanced Software Developer
$102K
$97.3K
$500
$3.8K
T3
Senior Software Developer
$129K
$121K
$0
$7.7K
T4
Specialist Software Developer
$154K
$148K
$0
$6.7K
Vis 5 flere nivåer
Legg til kompSammenlign nivåer

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

0%

ÅR 1

0%

ÅR 2

100 %

ÅR 3

Aksjetype
RSU + Options

Hos 3M er RSU + Options underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 0% opptjenes i 1st-ÅR (0.00% årlig)

  • 0% opptjenes i 2nd-ÅR (0.00% årlig)

  • 100% opptjenes i 3rd-ÅR (100.00% årlig)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU + Options

Hos 3M er RSU + Options underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos 3M in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $218,200. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos 3M for Programvareutvikler rollen in United States er $114,500.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for 3M

Relaterte selskaper

  • Caterpillar
  • Raven Industries
  • Canon
  • Emerson
  • Baxter International
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser