3M Salg Lønninger

Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for 3Ms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/27/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

CA$150K - CA$175K
Canada
Vanlig Område
Mulig Område
CA$130KCA$150KCA$175KCA$186K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

0%

ÅR 1

0%

ÅR 2

100 %

ÅR 3

Aksjetype
RSU + Options

Hos 3M er RSU + Options underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 0% opptjenes i 1st-ÅR (0.00% årlig)

  • 0% opptjenes i 2nd-ÅR (0.00% årlig)

  • 100% opptjenes i 3rd-ÅR (100.00% årlig)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU + Options

Hos 3M er RSU + Options underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Salg hos 3M in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$186,083. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos 3M for Salg rollen in Canada er CA$130,417.

