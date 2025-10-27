3M Maskiningeniør Lønninger

Maskiningeniør-kompensasjon in United States hos 3M varierer fra $78.6K per year for T1 til $145K per year for T4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $88.6K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for 3Ms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/27/2025

Nivånavn Total Grunnlønn Aksjer (/yr) Bonus T1 Mechanical Engineer $78.6K $77.4K $0 $1.3K T2 Advanced Mechanical Engineer $97.8K $95.3K $0 $2.5K T3 Senior Mechanical Engineer $122K $115K $0 $7.1K T4 Specialist Mechanical Engineer $145K $141K $0 $4.4K Vis 5 flere nivåer

Siste lønnsrapporter

Opptjeningsplan Hovedplan Alternativ 1 0 % ÅR 1 0 % ÅR 2 100 % ÅR 3 Aksjetype RSU + Options Hos 3M er RSU + Options underlagt en 3-årig opptjeningsplan: 0 % opptjenes i 1st - ÅR ( 0.00 % årlig )

0 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 0.00 % årlig )

100 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 100.00 % årlig ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award. 33.3 % ÅR 1 33.3 % ÅR 2 33.3 % ÅR 3 Aksjetype RSU + Options Hos 3M er RSU + Options underlagt en 3-årig opptjeningsplan: 33.3 % opptjenes i 1st - ÅR ( 33.30 % årlig )

33.3 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 33.30 % årlig )

33.3 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 33.30 % årlig ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

Hva er opptjeningsplanen hos 3M ?

