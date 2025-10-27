Selskapskatalog
Maskiningeniør-kompensasjon in United States hos 3M varierer fra $78.6K per year for T1 til $145K per year for T4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $88.6K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for 3Ms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/27/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
T1
Mechanical Engineer
$78.6K
$77.4K
$0
$1.3K
T2
Advanced Mechanical Engineer
$97.8K
$95.3K
$0
$2.5K
T3
Senior Mechanical Engineer
$122K
$115K
$0
$7.1K
T4
Specialist Mechanical Engineer
$145K
$141K
$0
$4.4K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

0%

ÅR 1

0%

ÅR 2

100 %

ÅR 3

Aksjetype
RSU + Options

Hos 3M er RSU + Options underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 0% opptjenes i 1st-ÅR (0.00% årlig)

  • 0% opptjenes i 2nd-ÅR (0.00% årlig)

  • 100% opptjenes i 3rd-ÅR (100.00% årlig)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU + Options

Hos 3M er RSU + Options underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Maskiningeniør hos 3M in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $145,238. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos 3M for Maskiningeniør rollen in United States er $110,000.

