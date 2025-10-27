Maskinvareingeniør-kompensasjon in United States hos 3M utgjør totalt $127K per year for T3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $128K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for 3Ms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/27/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$127K
$122K
$0
$4.1K
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
0%
ÅR 1
0%
ÅR 2
100 %
ÅR 3
Hos 3M er RSU + Options underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
0% opptjenes i 1st-ÅR (0.00% årlig)
0% opptjenes i 2nd-ÅR (0.00% årlig)
100% opptjenes i 3rd-ÅR (100.00% årlig)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos 3M er RSU + Options underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)
33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)
33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.